Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что Владимир Путин и Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиасалона "МАКС". Ранее пресс-служба президента РФ сообщала, что Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в сирийском Идлибе.

Эрдоган посетит авиасалон «МАКС» и проведет переговоры с Путиным

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