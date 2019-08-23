Политика

Эрдоган посетит авиасалон «МАКС» и проведет переговоры с ПутинымИнтерфакс 12:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что Владимир Путин и Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиасалона "МАКС". Ранее пресс-служба президента РФ сообщала, что Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в сирийском Идлибе.
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