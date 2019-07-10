Политика

Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападенияРБК 04:23

Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Yeni Safak.
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Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападения

РБК04:23

Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган

РИА Новости03:00

Эрдоган рассказал, как использует российские С-400

Газета.Ru02:08

Турция будет использовать С-400 в случае атаки

News.ru02:33

Эрдоган пригрозил задействовать систему С-400 в случае нападения на Турцию

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Эрдоган заявил, что Турция задействует системы С-400 в случае нападения

ТАСС01:46

США толкают Турцию в объятия России

ИА REXвчера в 06:42
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Общество

Видеоблогера Соколовского оштрафовали за пикет с плакатом про Путина

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Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов»

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.
Обновлено в 06:17
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе

В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Экономика

Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Гаджеты

РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

Обновлено в 06:16
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика

Минторг США заявил о смягчении ограничений против Huawei

Для торговли с китайской компанией американцам нужно будет получать в минторге специальные лицензии Росс отметил, что в тех случаях, когда не будет выявлено угрозы национальной безопасности США, его ведомство согласно выдавать такие лицензии, «чтобы не уводить доход от американских компаний в иностранные».
Обновлено в 05:36
Общество

В Магадане начали штрафовать за кормление голубей

Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления, - заявил Гришан во время осмотра.
Обновлено вчера в 04:10
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Транспорт

Первый поезд по новым станциям подземки Петербурга пустят 19 июля

Обновлено в 02:57
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Политика

России вручили ноту протеста из-за салюта в честь освобождения Таллина

Представитель российского посольства в Эстонии был вызван в МИД из-за салюта по случаю освобождения Таллина от фашистов советскими войсками.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

Обновлено в 06:27
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«Барселоне» не хватило денег на Гризманна

«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
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Сутормин выбрал в «Зените» уникальный номер

Обновлено в 05:41
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
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Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
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Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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