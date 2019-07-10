Политика
Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападенияРБК 04:23
Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Yeni Safak.
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Эрдоган сообщил, что Турция воспользуется российской ЗРС в случае нападения
Московский Комсомолец02:05
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Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
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В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
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Путешествия
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
Обновлено в 08:22
Технологии
Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории
Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено в 03:12
Экономика
Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ.
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Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25
25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Nintendo анонсировала Switch Lite — полностью портативную консоль
Nintendo неожиданно анонсировала новую систему в семействе Switch — Nintendo Switch Lite, которая лишится ряда особенностей своего прародителя, однако станет более привлекательной по стоимости.
Обновлено в 08:14
Политика
Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году
Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.
Обновлено в 07:22
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве
Обновлено в 06:54
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Футбол
Частный футбольный клуб «Алания Владикавказ» создан в Северной Осетии
Новый футбольный клуб "Алания Владикавказ" создан в Северной Осетии на частные средства.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»
СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Общество
ФСИН и СПЧ предложили меры по улучшению условий в СИЗО
В рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовили несколько предложений по улучшению условий содержания в СИЗО.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Три человека погибли при ракетном обстреле в провинции Хама
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт
На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой
На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 08:24
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
Обновлено в 08:20
Футбол
Заболотный тренируется с «Зенитом-2»
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный готовится к сезону с командой ПФЛ.
Обновлено в 07:45
Авто
Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия.
Обновлено в 06:25