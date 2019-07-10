Политика

Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападенияРБК 04:23

Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Yeni Safak.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Эрдоган рассказал, как использует российские С-400

Газета.Ru02:08

Эрдоган объяснил закупку у России систем С-400

RT на русском03:08

Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган

РИА Новости03:00

Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападения

РБК04:23

Эрдоган сообщил, что Турция воспользуется российской ЗРС в случае нападения

Московский Комсомолец02:05

Эрдоган пригрозил задействовать систему С-400 в случае нападения на Турцию

Говорит Москва01:55

Эрдоган заявил, что Турция задействует системы С-400 в случае нападения

ТАСС01:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Путешествия

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Обновлено в 08:22
Технологии

Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории

Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено в 03:12
Экономика

Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ.
Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Nintendo анонсировала Switch Lite — полностью портативную консоль

Nintendo неожиданно анонсировала новую систему в семействе Switch — Nintendo Switch Lite, которая лишится ряда особенностей своего прародителя, однако станет более привлекательной по стоимости.
Обновлено в 08:14
Политика

Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году

Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.
Обновлено в 07:22
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

Обновлено в 06:54
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Политика

«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Футбол

Частный футбольный клуб «Алания Владикавказ» создан в Северной Осетии

Новый футбольный клуб "Алания Владикавказ" создан в Северной Осетии на частные средства.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика

Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»

СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Политика

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Наука

Ученые назвали эффективный способ похудения

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Общество

ФСИН и СПЧ предложили меры по улучшению условий в СИЗО

В рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовили несколько предложений по улучшению условий содержания в СИЗО.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Три человека погибли при ракетном обстреле в провинции Хама

Обновлено вчера в 14:45
Транспорт

На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой

На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 08:24
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Политика

Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
Обновлено в 08:20
Футбол

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный готовится к сезону с командой ПФЛ.
Обновлено в 07:45
Авто

Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия.
Обновлено в 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное