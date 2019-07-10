Политика
Турция задействует С-400 в случае нападения — ЭрдоганREGNUM 02:22
В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Боснии и Герцеговины.
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Эрдоган сообщил, что Турция воспользуется российской ЗРС в случае нападения
Московский Комсомолец02:05
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Обновлено в 06:12
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Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
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Происшествия
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Обновлено вчера в 07:25
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Игры
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Обновлено в 06:21
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