Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав РоссииREGNUM 16:11
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Об этом Эрдоган сказал сегодня, 7 августа, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.РИА Новости15:09
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