Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС вчера в 16:06
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.
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Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре
Эхо Москвывчера в 17:01
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Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Политика
США определили срок для исполнения запрета по Huawei
Белый дом определил два года для исполнения запретов по сотрудничеству с Huawei.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Власти Приморья назвали причину роста позиции региона в инвестиционном рейтинге
Рост позиции Приморского края в национальном инвестиционном рейтинге на 21 пункт обусловлен принятыми за последний год изменениями в региональном законодательстве, облегчившими некоторые административные процедуры.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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Происшествия
Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково
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Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
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Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек
В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено вчера в 11:07
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено 11 июня в 04:21
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено 11 июня в 17:01
Политика
На Украине запретили сериал «Сваты»
Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Обновлено вчера в 15:50
Экономика
Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка
Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции».
Обновлено в 00:00
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили выборы в Раду
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено вчера в 09:21
Недвижимость
Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях
За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В Самаре с многоуровневой парковки в ТЦ снова упал автомобиль
В среду, 12 июня, в Самаре с высоты упал автомобиль.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку
Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
На Урал придут летние заморозки
По сообщениям Гидрометцентра, на Урале в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, похолодание, в отдельных районах возможны даже заморозки.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
В Екатеринбурге выбрали победительниц самого патриотичного конкурса красоты
Победительницы будут представлять Екатеринбург, да и весь Урал, в финале всероссийского конкурса, который пройдёт в августе в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 21:53
Технологии
WhatsApp пригрозил пользователям судом
В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено 11 июня в 16:35
Политика
Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов
Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
Обновлено вчера в 19:22