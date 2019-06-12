Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС вчера в 16:06

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.
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«Завершенное дело»: Эрдоган о покупке С-400

Газета.Ruвчера в 18:06

Игра на повышение ставок подходит к концу. Турции пора исполнять обязательства перед Россией и определиться с США

Новостной фронтвчера в 04:19

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

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Взгляд.рувчера в 15:44

Ультиматумы и «неприемлемые риски»: США отговаривают Турцию от С-400

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Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре

Эхо Москвывчера в 17:01
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
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По меньшей мере 513 человек были задержаны на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
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Жительница острова Джерси своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь.
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Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
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Состояние водителей начнут определять с помощью нового теста

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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