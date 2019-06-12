Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС вчера в 16:06
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.
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Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре
Эхо Москвывчера в 17:01
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Жительница острова Джерси своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь.
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