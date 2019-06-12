Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС вчера в 16:06

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Технологии Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Игры Названа дата релиза Wasteland 3 Студия inXile утвердила дату официального релиза ожидаемой RPG-игры Wasteland 3. Команда разработчиков компании inXile утвердила дату релиза ожидаемой многими игроками Wasteland 3. Сообщается, что выход игры должен состояться уже весной следующего года.

Общество В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.

Наука Дельфины заводят между собой дружбу по интересам так же, как и люди Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.

Происшествия ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек По меньшей мере 513 человек были задержаны на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Экономика Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Политика Депутат Рады заявил о необходимости диалога с Россией Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич полагает, что диалог с Россией, поможет Украине решить конфликт внутри страны, а также снизить стоимость услуг ЖКХ.

Кино Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.

Политика На Украине запретили сериал «Сваты» Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.

Экономика Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.

Политика Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

Здоровье Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Жительница острова Джерси своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь.

Общество После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.

Транспорт Состояние водителей начнут определять с помощью нового теста При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.

Технологии WhatsApp пригрозил пользователям судом В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.

Наука Ионные жидкости проводят электрический ток по принципу эстафеты Международная группа ученых, включающая представителей Курского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, выяснила, что ионные жидкости проводят электрический ток посредством своеобразной «эстафеты», в которой «палочкой» выступает заряд.