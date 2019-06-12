Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС 16:06
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.
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Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Политика
В команде Зеленского прокомментировали его шутки о снижении тарифов
Президент Украины Владимир Зеленский шутил о тарифах на ЖКХ, но не обещал их снизить, заявили в его команде.
Обновлено в 05:00
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в финал Мемориала Гранаткина
В финале россияне, которых возглавляет Александр Кержаков, сыграют со сборной Аргентины.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Технологии
Названа дата перевода дипломов российских вузов в электронный формат
Дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей, начнут выдавать российские вузы к 2021 году.
Обновлено в 19:27
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию
Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Авто
Забытый лимузин: в Сети напомнили об интересной модели Lada
Тольяттинское автоателье «Мастер-дизайн» в 1994 году разработало проект российского лимузина на базе модели ВАЗ-21099.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Политика
Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Здоровье
Первый смертельный случай от вируса Эболы зафиксирован в Уганде
В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик, об этом 12 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:45
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Технологии
WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Финансы
Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле
Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Финансы
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено в 17:01