Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС 16:06

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.
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«Завершенное дело»: Эрдоган о покупке С-400

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
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В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15

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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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