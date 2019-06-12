Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС 16:06

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

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