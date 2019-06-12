Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрытТАСС 16:06
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал NTV.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Здоровье
Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм
Больные зубы могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, которые сложно распознать.
Обновлено в 17:11
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться
Хотя рэпер около двух лет состоял в отношениях с Кети Топурией, он на ней так и не женился.
Обновлено в 17:35
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
День России Галкин встретил вместе с детьми
Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Хоккей
«Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли
Сент-Луис открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.
Обновлено в 20:56
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Обновлено в 20:06
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Обновлено в 15:45
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Хаммонд: обещание Джонсона о Brexit 31 октября нереально
Как сообщает газета The Times, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд прокомментировал обещание премьер-министра Бориса Джонсона осуществить выход страны из Европейского союза 31 октября.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Пять привычек, которые могут вызвать рак, назвали ученые
Специалисты провели исследование и назвали пять привычек, которые имеют связь с онкологией.
Обновлено 10 июня в 22:17
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Политика
США изменили написание Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Бесстрашный хозяин подрался с медведицей ради спасения собаки
Лай услышала разъяренная медведица. Она решила защитить своего детеныша и напала на пса. Хозяин попытался спасти собаку и ударил хищницу.
Обновлено в 19:00
Интернет
Простота лишает синхронизации Google Диск и Фото
В своем официальном блоге Google сообщила, что отныне автоматическая синхронизация фотографий и видео прекращена.
Обновлено в 18:01
Авто
Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты»
В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕС
Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе.
Обновлено в 09:11
Общество
США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9
США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
Политика
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Обновлено в 08:31
Интернет
Facebook заплатит пользователям за информацию о любимых приложениях
Американская компания Facebook предложила пользователям заработать на информации об используемых приложениях.
Обновлено в 12:44