Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400РИА Новости 02:33

Турция не откажется от соглашения с РФ по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

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