Политика
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400РИА Новости 02:33
Турция не откажется от соглашения с РФ по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Обновлено в 04:05
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Наука
В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком
Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
Обновлено в 05:33
Футбол
Промес верит в возвращение в «Спартак»
Обновлено в 04:56
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Экономика
ВЭБ намерен занять у инвесторов 300 млрд рублей
Первый заместитель председателя—член правления Михаил Полубояринов рассказал РБК о намерении госкорпорации занять у инвесторов, в том числе у азиатских, «около 300 млрд руб. в эквиваленте».
Обновлено в 03:56
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом
По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
Обновлено в 03:13
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку
В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 08:48
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек
На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Космос
Американский грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Петербурге полиция выясняет причину травм школьника в дневном лагере
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 июня в полицию Красносельского района из детской больницы поступило сообщение о госпитализации из детского лагеря дневного пребывания подростка, 2009 года рождения.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 04:02
Футбол
«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА
Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Обновлено в 02:35