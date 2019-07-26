Политика

Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400Газета.Ru 07:20

Ранее главы внешнеполитических ведомств Турции и США Мевлют Чавушоглу и Майкл Помпео провели телефонные разговоры. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.
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Анкара надеется на здравомыслие США относительно возможного введения санкций против Турции, об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган, пишет телеканал NTV
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