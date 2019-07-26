с чего всё началось

Ранее главы внешнеполитических ведомств Турции и США Мевлют Чавушоглу и Майкл Помпео провели телефонные разговоры. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.

Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400

Происшествия За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Экономика «Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банке «Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.

Армия и оружие Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".

Общество Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина» Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Политика Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.

Происшествия В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Авто В ноябре представят новую Kia Optima Компания Kia в ноябре текущего года представит публике бизнес-седан Optima нового поколения.

Наука Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.

Происшествия На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.

Политика Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.