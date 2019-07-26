Политика
Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400Газета.Ru 07:20
Ранее главы внешнеполитических ведомств Турции и США Мевлют Чавушоглу и Майкл Помпео провели телефонные разговоры. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.
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с чего всё началось
Анкара надеется на здравомыслие США относительно возможного введения санкций против Турции, об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган, пишет телеканал NTV.Независимое телевидение Севастополя06:20
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Два стула для Эрдогана. Интересы России и США пересеклись из-за поставок оружия Турции
Национальная служба новостей03:32
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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