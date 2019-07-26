Политика

Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400Lenta.ru 09:06

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
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Анкара надеется на здравомыслие США относительно возможного введения санкций против Турции, об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган, пишет телеканал NTV
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