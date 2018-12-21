Армия и оружие

Эрдоган отложил операцию в Сирии после переговоров с Трампом
Известия
08:33

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отложить проведение новой операции в Сирии после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом турецкий лидер заявил 21 декабря в ходе своего выступления в Стамбуле.
Известия08:33

Подробнее о событии

Эрдоган решил отложить операцию в Сирии после разговора с Трампом

РБК09:00

Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом

RT на русском08:50

Эрдоган: решение США вывести войска из Сирии заставило Турцию подождать с операцией

ТАСС08:46

Эрдоган отложил операцию в Сирии после переговоров с Трампом

Известия08:33

Эрдоган: «Турция не претендует на сирийские территории»

News.ru08:29

Эрдоган рассказал о решении Трампа по выводу войск из Сирии

Газета.Ru08:29

Эрдоган рассказал о решении Трампа по выводу войск из Сирии

РИА Новости08:33
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Армия и оружие

CNBC: Россия успешно протестировала ракету «Циркон»

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел на ходовые испытания

Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь", вышел на ходовые испытания.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана

Афганский новостной портал «Tolo news» сегодня подтвердил информацию американского издания «The New York Times» о принятии решения президента США вывести до 7000 солдат США из Афганистана, а также сообщил о проведении американцами тайных переговоров с "талибами".
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

В военном комиссариате прошел правовой ликбез

В круглом столе, который прошел по инициативе прокурора Мензелинского района Феликса Хафизова, приняли участие молодые ребята, служащие по контракту, те мензелинцы, которые собираются служить по контракту и учащиеся школ, собирающихся поступать в военные вузы России и связывать свою судьбу со служением Отечеству.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

В Киеве рассказали о повышении боевых возможностей украинского флота

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия пополнилась новым воинским коллективом, который позволит повысить боевые возможности военно-морских сил страны.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе

Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

В Германии создают ответ российским «Искандерам»

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски»

Сирия выслала в ООН больше 700 официальных писем, которые разоблачают действия активистов «Белых касок».
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Подлодки Черноморского флота проводят учения в Черном море

Обновлено в 02:28
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