Армия и оружие
Эрдоган отложил операцию в Сирии после переговоров с Трампом
Эрдоган отложил операцию в Сирии после переговоров с ТрампомИзвестия08:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отложить проведение новой операции в Сирии после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом турецкий лидер заявил 21 декабря в ходе своего выступления в Стамбуле.
Известия08:33
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Армия и оружие
CNBC: Россия успешно протестировала ракету «Циркон»
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел на ходовые испытания
Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь", вышел на ходовые испытания.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана
Афганский новостной портал «Tolo news» сегодня подтвердил информацию американского издания «The New York Times» о принятии решения президента США вывести до 7000 солдат США из Афганистана, а также сообщил о проведении американцами тайных переговоров с "талибами".
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В военном комиссариате прошел правовой ликбез
В круглом столе, который прошел по инициативе прокурора Мензелинского района Феликса Хафизова, приняли участие молодые ребята, служащие по контракту, те мензелинцы, которые собираются служить по контракту и учащиеся школ, собирающихся поступать в военные вузы России и связывать свою судьбу со служением Отечеству.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия пополнилась новым воинским коллективом, который позволит повысить боевые возможности военно-морских сил страны.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе
Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.
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Армия и оружие
В Германии создают ответ российским «Искандерам»
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски»
Сирия выслала в ООН больше 700 официальных писем, которые разоблачают действия активистов «Белых касок».
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Подлодки Черноморского флота проводят учения в Черном море
Обновлено в 02:28