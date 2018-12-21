с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом. «Безусловно, речь идёт о временной отсрочке операции», — цитирует Anadolu турецкого лидера.

Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом

Армия и оружие Армия и оружие CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Армия и оружие Армия и оружие Первый серийный фрегат проекта 22350 ушёл на ходовые испытания 21 декабря Северная верфь отправила на заводские ходовые испытания (ЗХИ) первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

Армия и оружие Армия и оружие Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters заметил направляющийся в Азовское море российский фрегат

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщают о выводе из Афганистана 7000 американских военных Американские СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц, сообщают, что Дональд Трамп отдал приказ о выводе из Афганистана в ближайшие месяцы примерно 7000 военнослужащих США.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие В Киеве рассказали о повышении боевых возможностей украинского флота Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия пополнилась новым воинским коллективом, который позволит повысить боевые возможности военно-морских сил страны.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.

Армия и оружие Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу разозлился на Индию, за отказ покупать российские «Панцири» Сообщается о том, что Индия отказалась повторно тестировать российское вооружение, сославшись на тот факт, что те же комплексы «Панцирь» не смогли удовлетворить даже минимальным предъявляемым требованиям, на фоне чего, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу обвинил индийских партнёров в срыве испытаний российских комплексов.

Армия и оружие Армия и оружие Военные полицейские заступили на службу на российской базе в Абхазии "Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре военной полиции, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия", - сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Армия и оружие В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски» Сирия выслала в ООН больше 700 официальных писем, которые разоблачают действия активистов «Белых касок».