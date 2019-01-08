Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости обеспечить безопасность сил самообороны сирийских курдов.

Политика Политика Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс».

Армия и оружие Армия и оружие «Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Политика Политика Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Политика Политика Путин успокоил расплакавшуюся девочку во время визита в Петербург Владимир Путин успокоил плачущую девочку во время визита в Санкт-Петербург. Видео опубликовано на сайте российского президента.

Общество Общество Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган осудил заявление Болтона о сирийских курдах Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости обеспечить безопасность сил самообороны сирийских курдов.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Политика Политика На Украине признали проблемы с вступлением в ЕС и НАТО Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время страна не сможет вступить в ЕС и НАТО.

Кино Кино Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Общество Общество В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Общество Общество Умер враждовавший с Дедом Хасаном вор в законе

Происшествия Происшествия В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Кино Кино Умерла звезда фильмов Квентина Тарантино

Политика Политика Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Происшествия Происшествия В Германии напали на депутата бундестага В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.

Технологии Технологии Mastercard убрала название из логотипа Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.

Общество Общество Взломавший аккаунты сотен немецких политиков хакер оказался школьником Хакер получил номера телефонов, адреса электронной почты, номера кредитных карт, адреса, фотографии и личную переписку сотен политиков ФРГ.

Общество Общество Историю про «Курск» вычищают из памяти МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».

Кино Кино Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Политика Политика Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.

Спорт Спорт ВАДА ответило Самуэльссону, который требовал отстранить Россию Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона.