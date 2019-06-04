Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400Lenta.ru 03:08
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает агентство Anadolu. Эрдоган отметил, что Турция выполняет все требования заключенных соглашений и не откажется от поставок.
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Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами. Об этом заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ольга Шарапова.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра
В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.
Обновлено в 02:33
Политика
Трамп задремал во время речи королевы
Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Новая лазерная технология пересадки роговицы (кератопластики), проводимая с помощью аппарата Femto LDV Z8, позволит увеличить количество доступных донорских органов вдвое.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Горняк погиб во время аварии на шахте «Распадская» в Кузбассе
35-летний горнорабочий погиб во время обрушения породы на шахте «Распадская», расположенной около Междуреченска в Кемеровской области.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Расследование дела против экс-президента «Роспромбанка» завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова завершилось.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В колонии Нижнего Тагила заключенные строят «яхту» для бизнесмена
Правозащитники сообщили, что в исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле заключенных заставляют строить яхту для бизнесмена, пишут ЕАН.
Обновлено в 05:31
Игры
Третья часть Watch Dogs может разрешить игрокам управлять любым NPC
Главной особенностью экшена станет выбор протагониста — им может стать абсолютно любой игровой персонаж, у которого будет полный набор анимаций, озвучка и черты характера, «создаваемые и управляемые игровыми системами».
Обновлено в 05:25
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Политика
Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед встречей в «нормандском формате» Киеву нужно сделать домашнюю работу.
Обновлено в 07:58
Экономика
Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года
Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
Слухи о беременности подруги Тимати, модели Анастасии Решетовой, гуляют среди поклонников пары уже не первый месяц.
Обновлено в 05:48
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:33
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
Обновлено вчера в 06:48
Наука
Виртуальная реальность улучшает переносимость анестезии почти на 50%
Виртуальная реальность почти вдвое улучшает переносимость анестезии.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02