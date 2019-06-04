Эрдоган опроверг отказ от С-400Lenta.ru 03:08

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает агентство Anadolu. Эрдоган отметил, что Турция выполняет все требования заключенных соглашений и не откажется от поставок.

Общество Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Политика Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.

Общество Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Космос У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Политика Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты» Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Политика Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Общество Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Политика Германия вновь вступилась за «Северный поток-2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока-2», передает РИА Новости.

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес 62-летняя звезда «Рабыни Изауры» опубликовала полуобнаженные снимки В конце мая 62-летняя актриса Луселия Сантос опубликовала в Инстаграм снимки, где она предстала в шелковом боди.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.