Политика
Эрдоган подтвердил приобретение Турцией комплексов С-400REGNUM 03:05
Турецкая сторона не намерена пересматривать планы по приобретению у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет турецкий ежедневник Ниrrіует. О шаге назад в соглашении с Россией нет и речи, подчеркнул турецкий лидер.
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Общество
В День России Кремль будет закрыт для посещения
В связи с проведением государственных мероприятий в Дени России 12 июня Московский кремль будет закрыт для посетителей.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Технологии
МТС начала продавать диалоговых роботов клиентского сервиса
МТС объявила о старте продаж роботов-специалистов клиентского сервиса – автоматизированных диалоговых систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Авто
Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Политика
СБ ООН обсудит нападение на миротворцев в Косово
Совбез ООН обсудит ситуацию с нападением на сотрудников международной организации в частично признанной Республике Косово.
Обновлено вчера в 17:49
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество
Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина
Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Транспорт
ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова объяснила, почему несколько лет подряд отказывается приезжать на «Кинотавр»
Фестиваль на протяжении многих лет традиционно становится местом сбора отечественных знаменитостей, приезжающие представить свои новые фильмы и оценить картины коллег, о которых будут говорить еще несколько месяцев после демонстрации на киносмотре.
Обновлено в 06:46
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей
Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 06:39
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90
На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
Анита Цой с размахом отметила пятилетие своего официального фан-клуба "Банда_А".
Обновлено в 06:04
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты
В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") объявил о начале продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда.
Обновлено в 03:29