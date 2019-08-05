с чего всё началось

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

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