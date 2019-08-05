Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в СирииРоссийская газета вчера в 20:46

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит
 агентство «Анадолу»).
Ведомостивчера в 12:48

Подробнее о событии

«Это может плохо кончиться для Эрдогана». Сирийские курды — о планах Турции провести военную операцию в САР

Телеканал 360°06:48

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии

Эхо Москвы07:06

США обеспокоены намерением Турции провести операцию в Сирии

ТАССвчера в 17:49

Госдеп выразил обеспокоенность планами Турции по операции в Сирии

RT на русскомвчера в 22:45

Представитель Госдепа США назвала военную операцию Турции в Сирии неприемлемой

Газета.Ruвчера в 20:16

Госдеп обеспокоен планами Анкары провести операцию в Сирии

Московский Комсомолец02:38

Эрдоган объявил о планах начать новую операцию в Сирии

РИА Новостивчера в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае

Администрация города Ачинска после взрыва на артиллерийском складе призвала жителей сохранять спокойствие.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра

Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр официально перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport24.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ

В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика

Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски

Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество

Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы

К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Путешествия

В Крыму с начала года отдохнули более 4 млн туристов

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Футбол

Вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать Головина

Вице-президент «Монако» Олег Петров считает, заявил, что клуб не планирует продажу российского полузащитника Александра Головина.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
Футбол

Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннер

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» на домашнем матче 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» продемонстрировали свое отношение к новичку команды Малкому.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Филарет призвал последователей выступить против раскольника Епифания

Раскольник Филарет заявил, что глава религиозной организации "ПЦУ" в сговоре с чиновниками времен экс-президента Украины Порошенко хотят уничтожить так называемую "УПЦ КП".
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже

Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Общество

Летняя погода вернется в Москву в среду

Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Анна Банщикова разводится с мужем-должником

Обновлено в 06:22
Авто

Новый Volkswagen Golf впервые показали без камуфляжа

Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, дебют которого состоится уже в этом году, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 04:30
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Девочка погибла после нападения волка в Коми

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина

5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.
Обновлено в 00:27
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика

В России заработал закон о добровольном страховании жилья от ЧС

4 августа 2019 г. в России вступил в силу Федеральный закон №320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», наделяющий региональные власти правом совместно со страховщиками разрабатывать и реализовывать региональные программы по организации возмещения ущерба, причинённого жилым помещениям граждан.
Обновлено в 07:56
Хоккей

Sochi Hockey Open. «Локомотив» сыграет со сборной России, СКА – с рижским «Динамо»

«Локомотив» сыграет с олимпийской сборной России, СКА – с рижским «Динамо».
Обновлено в 02:13
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Происшествия

Двое граждан Германии пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

Среди шести пострадавших в результате опрокидывания в кювет автобуса в Саратовской области оказались двое граждан Германии, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное