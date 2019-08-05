с чего всё началось

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Технологии «Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей "Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон.

Финансы ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Экономика Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России «Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Общество Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Музыка Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.

Происшествия СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Здоровье Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.

Происшествия Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.

Политика Япония выразила протест России из-за учений на Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Экономика В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.

Происшествия В Саратовской области перевернулся автобус из Германии Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.

Транспорт Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.