с чего всё началось

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Политика ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Здоровье Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Происшествия Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.

Политика МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Баскетбол Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Политика Полицейским могут повысить пенсионный возраст Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.

Транспорт В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Саратовской области Шесть человек пострадали в ДТП на 376-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе.

Происшествия Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.

Происшествия В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что стрельба в торговом центре в американском городе Эль-Пасо является терактом против мексиканцев.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина вызвала скорую помощь сыну В микроблоге Воеводина опубликовала фотографию, на которой врач скорой помощи сидит с ребенком на руках, и попросила поддержки у подписчиков.

Общество Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.

Гаджеты Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.