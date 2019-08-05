Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в СирииРоссийская газета вчера в 20:46
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia.
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с чего всё началось
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).Ведомостивчера в 12:48
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Представитель Госдепа США назвала военную операцию Турции в Сирии неприемлемой
Газета.Ruвчера в 20:16
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