Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в СирииРоссийская газета 20:46

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит
 агентство «Анадолу»).
Ведомости12:48

Подробнее о событии

Турция проведет третью операцию против курдов на севере Сирии

Российская газета21:48

Русские изгоняют турок из Идлиба

Свободная Прессавчера в 02:47

Представитель Госдепа США назвала военную операцию Турции в Сирии неприемлемой

Газета.Ru20:16

США обеспокоены намерением Турции провести операцию в Сирии

ТАСС17:49

Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии

РИА Новости10:30

T24 (Турция): план США в северной Сирии (T24)

ИноСМИвчера в 05:02

Госдеп США обеспокоен планами Турции провести операцию в Сирии

Комсомольская правда21:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Спорт

Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»

Обновлено в 05:48
Авто

Худшие и лучшие машины «Форсажа»

Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика

На Западе оценили военно-морской парад в Петербурге

Россия на военно-морском параде наглядно показала свой кардинально меняющийся боевой флот. Об этом пишет издание National Interest.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол

Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»

С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Морская авиация Украины провела учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Экономика

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Музыка

Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости

Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Три альпиниста погибли в горах Швейцарии с начала августа

Три спортсмена-альпиниста погибли в горах Швейцарии во время восхождения с начала этого месяца.
Обновлено в 09:07
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Обновлено в 12:15
Экономика

Поставкам угля на Украину разрешили упасть

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Общество

В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка

В правительстве сообщили о том, что будут экстренно засыпаны ворота дамбы в районе Дендрария в Хабаровске.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей

В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Наука

В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.
Обновлено в 21:53
Космос

Робота «Федора» научили шутить и философствовать

22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.
Обновлено в 20:49
Политика

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Политика

Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.
Обновлено вчера в 01:15
Здоровье

Улан-удэнцам не рекомендуют пить воду из скважин и колодцев

Из-за поднятия уровня грунтовых вод администрация города Улан-Удэ настоятельно рекомендует населению не употреблять и не использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии

Во время официального визита Помпео задали вопрос, касающийся позиции министра обороны США Марка Эспера относительно размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:09
Политика

Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам

Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Кино

Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс»

Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
Обновлено в 16:05
Политика

Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Наука

Ученые выяснили, что мужчины более склонны к послеобеденному сну

Обновлено в 16:06
Технологии

Банки и операторы связи поделятся данными клиентов

Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено в 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное