Армия и оружие

Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии
РБК
06:22

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah.
РБК06:22
с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah
.
РБК06:22

Подробнее о событии

Американцы не пострадают. Турецкие войска начинают третью операцию в Сирии

Вести.Ru06:15

Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии

Газета.Ru06:08

Турция может в ближайшее время начать операцию к востоку от Евфрата в Сирии

ТАСС05:44

Турция готовится к операции на северо-востоке Сирии

РИА Новости05:34

Сирия: Эрдоган объявил о скором начале операции Турции к востоку от Евфрата

ФАН06:02

Минобороны Турции: Анкара не допустит создания террористического коридора в Сирии

МК-Турция07:11

Турецкая армия перейдет Евфрат

Rusturkey.com06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Армия и оружие

Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии

Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Минобороны поделилось эксклюзивным видео истребителей МиГ-35

Летные испытания новейших истребителей МиГ-35 попали на видео.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Сервис «Яндекс.Карты» раскрыл секретные объекты Турции и Израиля

Научный сотрудник Федерации американских учёных (FAS) Мэтт Корда заявил, что "Яндекс.Карты" "замыливает" на спутниковых снимках секретные объекты по просьбе Израиля и Турции.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Делегация ВКС встретилась с руководящим составом ВВС Венесуэлы

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх

Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Атомные подлодки Тихоокеанского флота вооружат «Калибрами»

Атомные подводные лодки Тихоокеанского флота проекта 949А в ходе модернизации вооружат новым высокоточным оружием.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Подводное супероружие: что делает комплекс «Посейдон» неуязвимым

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об уникальности беспилотного подводного комплекса «Посейдон».
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Сирийские дети получили 2 тонны тульских пряников к Новому году

В Сирию было доставлено почти 2 тонны тульских пряников, которые получили местные дети к Новому году.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Порошенко: Россия может начать наземную операцию в любой момент

Украинский президент Пётр Порошенко не исключает, что Россия может начать наземную операцию против Украины в любой момент.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Египет представил ГАЗ-3308, оснащённый реактивной установкой

На военной выставке EDEX-2018 египетские оборонщики представили РСЗО SAKR на базе автомобиля российского производства «Садко» (ГАЗ -3308), сообщает Российская газета.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

ВКС РФ получили очередную партию истребителей Су-35С

11 декабря 2018 года ПАО "Компания Сухой" передало Министерству обороны России очередную партию самолетов Су-35С.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

На Балтфлоте сформируют первое научно-производственное подразделение

До конца года на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота появится первое научно-производственное подразделение.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Модернизированные российские танки стали проблемой для НАТО

Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Артиллеристы ЮВО в Адыгее осваивают новейшие радиолокационные станции «Соболятник»

"Соболятник" является многофункциональным средством артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать как подвижные, так и стационарные объекты различных размеров с разными параметрами траектории на дальностях до 30 км. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее приступили к освоению новых малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) "Соболятник".
Обновлено в 06:49
ещё по теме
Главное