с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah.

Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны поделилось эксклюзивным видео истребителей МиГ-35 Летные испытания новейших истребителей МиГ-35 попали на видео.

Армия и оружие Армия и оружие Сервис «Яндекс.Карты» раскрыл секретные объекты Турции и Израиля Научный сотрудник Федерации американских учёных (FAS) Мэтт Корда заявил, что "Яндекс.Карты" "замыливает" на спутниковых снимках секретные объекты по просьбе Израиля и Турции.

Армия и оружие Армия и оружие Делегация ВКС встретилась с руководящим составом ВВС Венесуэлы

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Атомные подлодки Тихоокеанского флота вооружат «Калибрами» Атомные подводные лодки Тихоокеанского флота проекта 949А в ходе модернизации вооружат новым высокоточным оружием.

Армия и оружие Армия и оружие Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.

Армия и оружие Армия и оружие Подводное супероружие: что делает комплекс «Посейдон» неуязвимым Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об уникальности беспилотного подводного комплекса «Посейдон».

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские дети получили 2 тонны тульских пряников к Новому году В Сирию было доставлено почти 2 тонны тульских пряников, которые получили местные дети к Новому году.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко: Россия может начать наземную операцию в любой момент Украинский президент Пётр Порошенко не исключает, что Россия может начать наземную операцию против Украины в любой момент.

Армия и оружие Армия и оружие Египет представил ГАЗ-3308, оснащённый реактивной установкой На военной выставке EDEX-2018 египетские оборонщики представили РСЗО SAKR на базе автомобиля российского производства «Садко» (ГАЗ -3308), сообщает Российская газета.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС РФ получили очередную партию истребителей Су-35С 11 декабря 2018 года ПАО "Компания Сухой" передало Министерству обороны России очередную партию самолетов Су-35С.

Армия и оружие Армия и оружие На Балтфлоте сформируют первое научно-производственное подразделение До конца года на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота появится первое научно-производственное подразделение.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные российские танки стали проблемой для НАТО