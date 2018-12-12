Армия и оружие
Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии
Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в СирииРБК06:22
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah.
РБК06:22
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah.РБК06:22
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