Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в СирииВедомости вчера в 12:48
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон.
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с чего всё началось
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).Ведомостивчера в 12:48
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Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Культура
Седьмой сезон станет последним для сериала «Сотня»
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МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Наука
Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью
Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.
Обновлено в 04:41
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали возможных соперников в Европе
Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак".
Обновлено в 08:58
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Авто
Audi готовит шесть новых моделей RS-серии. Презентация в этом году
До сих пор у Audi Sport был напряженный год со всеми этими недавно выпущенными моделями S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как спортивное подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности шесть автомобилей RS до конца 2019 года.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Украина запросила у США новые противотанковые Javelin
Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Общество
Кристен Стюарт, Миа Гот и Клер Фой снялись для календаря Pirelli 2020
Календарь Pirelli 2020 придерживается ранее выбранной концепции, давая полную свободу фотографу в поисках и реализации своей идеи, визуализации мечты и собственного видения вещей в абсолютно разных областях жизни.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии
В 12.15 мск самолет оказался напротив базы России в Тартусе. Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 06:39
Кино
Американские критики назвали лучшие сериалы года
В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
Обновлено в 09:41
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Расследователь ФБК Албуров получил 10 суток ареста
Расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров по решению Пресненского районного суда Москвы арестован на 10 суток, сообщил он в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 07:49
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Космос
На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда
Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.
Обновлено вчера в 04:47
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Корабли Северного флота РФ отправились в арктический поход
Корабли Северного флота (СФ) России в понедельник, 5 августа, отправились в двухмесячный арктический поход по морям Северного Ледовитого океана, сообщил глава пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено в 07:01
Авто
В Японии запечатлели обновленный Toyota Land Cruiser 200
В Японии на территории товарной площадки завода Toyota удалось запечатлеть рестайлинговый внедорожник Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:31