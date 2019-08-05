с чего всё началось

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон.

Армия и оружие Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.

Экономика Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.

Наука Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.

Общество Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Авто Audi готовит шесть новых моделей RS-серии. Презентация в этом году До сих пор у Audi Sport был напряженный год со всеми этими недавно выпущенными моделями S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как спортивное подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности шесть автомобилей RS до конца 2019 года.

Армия и оружие Украина запросила у США новые противотанковые Javelin Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Армия и оружие Генсек НАТО назвал причины расширения альянса Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Политика Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.

Общество Кристен Стюарт, Миа Гот и Клер Фой снялись для календаря Pirelli 2020 Календарь Pirelli 2020 придерживается ранее выбранной концепции, давая полную свободу фотографу в поисках и реализации своей идеи, визуализации мечты и собственного видения вещей в абсолютно разных областях жизни.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии В 12.15 мск самолет оказался напротив базы России в Тартусе. Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у берегов Крыма.

Кино Американские критики назвали лучшие сериалы года В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Происшествия Расследователь ФБК Албуров получил 10 суток ареста Расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров по решению Пресненского районного суда Москвы арестован на 10 суток, сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

Общество Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Общество В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.

Космос На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Армия и оружие Корабли Северного флота РФ отправились в арктический поход Корабли Северного флота (СФ) России в понедельник, 5 августа, отправились в двухмесячный арктический поход по морям Северного Ледовитого океана, сообщил глава пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.