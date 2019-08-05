с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

Происшествия МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Футбол Халк оценил трансфер Малкома в «Зенит» Бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк заявил, что Малком сделал правильный выбор, перейдя в петербургский клуб и пожелал ему удачи.

Общество В Петербурге 7% работников получают зарплату более 100 тыс. рублей В регионах России зарплату более 100 тыс. рублей получают 1,4% человек, в Москве этот показатель в десять раз выше.

Экономика Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.

Армия и оружие Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Армия и оружие Антинейтрино помогут ООН искать утечки «оружейного» плутония Американские физики создали технологию, позволяющую оценить количество плутония внутри атомного реактора или отработанного ядерного топлива, не прикасаясь к ним.

Происшествия Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял из пневматического оружия по жестяным банкам и попал в голову семилетнему ребенку.

Футбол «Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.

Происшествия Суд продлил арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова до 7 сентября Головинский суд Москвы на месяц продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России», сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

Политика Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Кино Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями Как передает Variety, Фрост сыграет одного из двух охотников за привидениями, промышляющих исследованиями подземных бункеров, заброшенных больниц и тому подобных локаций на предмет паранормальной активности при помощи самодельной аппаратуры.

Экономика В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Происшествия В Москве арестовали более 100 человек за митинги 27 июля и 3 августа Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.

Происшествия Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

Армия и оружие Научная рота: тульские военнослужащие принесли присягу в Анапе Как стало известно "Тульской прессе", сегодня, 5 августа состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты.

Финансы Новые санкции США не способны дестабилизировать рубль Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы американский доллар будет стоить 62-65 рублей.

Шоу-бизнес Очередная годовщина: Катя Лель поблагодарила супруга за 14 лет любви Артистка отметила, что в этот день исполняется ровно 14 лет, как она познакомилась с этим мужчиной, и все эти годы в их семье царит любовь и взаимопонимание.

Кино Борис Гуц представил новый фильм на фестивале в Выборге Полнометражный фильм, целиком снятый на смартфоны, представили в основном конкурсе фестиваля российского кино "Окно в Европу".

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

Футбол «Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.

Наука Спасти от самого себя: как лечат аутоиммунные заболевания Нарушения в работе адаптивного иммунитета, заставляющие иммунную систему атаковать тело хозяина, называются аутоиммунными заболеваниями.