Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в СирииВедомости 12:48

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон.
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Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит
 агентство «Анадолу»).
Ведомости12:48

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