Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в СирииВедомости 12:48
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон.
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с чего всё началось
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).Ведомости12:48
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