с чего всё началось

Президент Турции анонсировал новую военную операцию турецкой армии в Сирии - к востоку от Евфрата. Эрдоган подчеркнул, что уже поделился планами военной операции с США и Россией.

Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии

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