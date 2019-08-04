Армия и оружие

Эрдоган объявил о новой операции Турции в СирииГазета.Ru 11:53

Президент Турции анонсировал новую военную операцию турецкой армии в Сирии - к востоку от Евфрата. Эрдоган подчеркнул, что уже поделился планами военной операции с США и Россией.
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с чего всё началось
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит
 агентство «Анадолу»).
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