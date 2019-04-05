Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400РИА Новости 11:22
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством президентов двух стран.
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Происшествия
Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области
В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Гаджеты
Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом
Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
Наука
Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта
По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:29
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Политика
Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ
Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце
Обновлено в 14:58
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Футбол
Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Общество
Девушка узнала о своей беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 02:33
Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Игорь Николаев отсчитывает время до юбилея Аллы Пугачевой
Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно.
Обновлено в 03:26