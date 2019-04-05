Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400РИА Новости 11:22

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством президентов двух стран.
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Эрдоган объяснил на пальцах причины выбора российского ЗРК С-400

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Эрдоган: США не смогли предложить Турции те же условия по Patriot, что Россия по С-400

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Эксперт объяснил, зачем Эрдогану понадобились российские С-400

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Эрдоган назвал сделку по С-400 более привлекательной, чем покупку американских Patriot

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С-400 утерли нос «Патриоту»: США не смогли предложить Турции ничего лучше, заявил Эрдоган

Царьград14:05

Эрдоган счел сделку по С-400 с Россией выгоднее покупки Patriot у США

РБК09:35
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области

В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
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Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Общество

МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

Обновлено в 11:44
Армия и оружие

В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом

Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Футбол

Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»

Обновлено в 14:05
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
Наука

Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта

По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:29
Происшествия

СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Политика

Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ

Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Музыка

Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце

Обновлено в 14:58
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Футбол

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Авто

«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y

Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Общество

Девушка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 02:33
Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Игорь Николаев отсчитывает время до юбилея Аллы Пугачевой

Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно.
Обновлено в 03:26
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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