Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400РИА Новости вчера в 11:22

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством президентов двух стран.

Политика Украина проиграла России транзитный спор в ВТО Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Хоккей Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.

Политика Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия В Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX В американской корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую, пишет The Wall Street Journal.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Технологии Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Транспорт СМИ: в КНР представили первую путевую машину на магнитной подушке Первая путевая машина китайского производства для осмотра низко- и среднескоростных железнодорожных линий для поездов на магнитной подушке (маглев) была представлена в промышленном парке Китайской корпорации железнодорожно-строительного тяжелого машиностроения (CRCHI) в провинции Хунань (Центральный Китай).

Политика Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

Шоу-бизнес Телеведущая Екатерина Стриженова показала годовалого внука Известная телеведущая и счастливая бабушка Екатерина Стриженова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию подросшего внука.

Экономика Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).

Шоу-бизнес Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.

Авто Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".

Общество В Москву придет потепление до 13 градусов Потепление до 9–13 градусов придет в Москву в начале следующей недели, сообщил 5 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Политика Time поместил на обложку Путина с земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.