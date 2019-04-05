Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400РИА Новости вчера в 11:22

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством президентов двух стран.
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Эрдоган объяснил на пальцах причины выбора российского ЗРК С-400

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РИА Новостивчера в 11:22
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