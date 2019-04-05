Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400РИА Новости вчера в 11:22
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством президентов двух стран.
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Эрдоган назвал сделку по С-400 более привлекательной, чем покупку американских Patriot
RT на русскомвчера в 12:28
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Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Футбол
«Милан» выиграл у «Ювентуса» только одну из последних 12 игр в Серии А. Остальные он проиграл
Обновлено вчера в 10:57
Единоборства
Дзюба с нетерпением ждет следующего боя Волкова
Обновлено вчера в 23:15
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
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«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX
В американской корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Технологии
Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно
Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГИБДД усложнит экзамен на водительские права.
Обновлено вчера в 08:39
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Транспорт
СМИ: в КНР представили первую путевую машину на магнитной подушке
Первая путевая машина китайского производства для осмотра низко- и среднескоростных железнодорожных линий для поездов на магнитной подушке (маглев) была представлена в промышленном парке Китайской корпорации железнодорожно-строительного тяжелого машиностроения (CRCHI) в провинции Хунань (Центральный Китай).
Обновлено в 01:09
Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Стриженова показала годовалого внука
Известная телеведущая и счастливая бабушка Екатерина Стриженова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию подросшего внука.
Обновлено в 01:00
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов
Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов.
Обновлено вчера в 02:44
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено вчера в 07:42
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Общество
В Москву придет потепление до 13 градусов
Потепление до 9–13 градусов придет в Москву в начале следующей недели, сообщил 5 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 20:11
Теннис
Магдалена Рыбарикова сыграет в полуфинале соревнований в Монтеррее
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
В США обвинили Индию во лжи об уничтожении пакистанского F-16
В начале марта высокопоставленный офицер ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21, управляемый командиром авиационного звена Абхинанданом Вартхаманом, сбил самолет F-16 пакистанских ВВС.
Обновлено вчера в 12:36