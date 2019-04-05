Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400РИА Новости 11:22

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством президентов двух стран.
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Эксперт объяснил, зачем Эрдогану понадобились российские С-400

Московский Комсомолец12:50

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

РИА Новости11:22

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала С-400 вместо Patriot

Газета.Ru08:58

Эрдоган: Турция выбрала российские С-400 из-за лучших условий, чем предложили США

Коммерсантъ10:11

Эрдоган: США не смогли предложить Турции те же условия по Patriot, что Россия по С-400

ТАСС09:46

Эрдоган счел сделку по С-400 с Россией выгоднее покупки Patriot у США

РБК09:35

Эрдоган назвал сделку по С-400 более привлекательной, чем покупку американских Patriot

RT на русском12:28
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Футбол

Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»

Обновлено в 12:48
Политика

Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов

Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Лолита впервые отреагировала на свадьбу Цекало с американской актрисой

Обновлено в 13:45
Авто

В марте Haval нарастил российские продажи в 3,4 раза

Обновлено вчера в 09:11
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

Обновлено в 13:25
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Наука

Голландцы без синестезии все равно соотнесли звук с цветом

Ученые выяснили, что носители голландского языка соотносят определенные звуки с цветами не имея синестезии (особенности, которая позволяет соотносить информацию, получаемую из нескольких каналов органов чувств) и делают это, полагаясь на фонетические особенности.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Футбол

Пеле: «Думаю, я готов снова играть»

Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский показал результаты анализа на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Сергей Булатов официально возглавил воронежский «Факел»

Официальный сайт футбольного клуба «Факел» сообщил о том, что сегодня перед очередной тренировкой на базе в Тенистом генеральный директор Виталий Середин представит команде нового главного тренера - Сергея Булатова.
Обновлено в 06:16
Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Космос

«Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса

Транзит по солнечному диску Фобоса, размер которого составляет около 23 километров, был пойман камерой «Curiosity» 26 марта 2019 года на 2359-й день его пребывания на Марсе, а менее крупного Деймоса диаметром 6,2 километра – 17 марта 2019 года на 2350 сол.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

МИД России призвал обе стороны конфликта в Ливии к сдержанности

Российское министерство иностранных дел присоединяется к призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, обращенному к обеим сторонам конфликта в Ливии, воздержаться от резких заявлений и остановить военные операции.
Обновлено в 12:50
Футбол

«Барселона» намерена предложить новый контракт своему лидеру

Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Кино

Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса

Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".
Обновлено в 07:13
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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