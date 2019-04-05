Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400РИА Новости 11:22

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством президентов двух стран.

Политика Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Политика Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Политика У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Наука Голландцы без синестезии все равно соотнесли звук с цветом Ученые выяснили, что носители голландского языка соотносят определенные звуки с цветами не имея синестезии (особенности, которая позволяет соотносить информацию, получаемую из нескольких каналов органов чувств) и делают это, полагаясь на фонетические особенности.

Политика Зеленский показал результаты анализа на наркотики Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.

Общество В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Футбол Сергей Булатов официально возглавил воронежский «Факел» Официальный сайт футбольного клуба «Факел» сообщил о том, что сегодня перед очередной тренировкой на базе в Тенистом генеральный директор Виталий Середин представит команде нового главного тренера - Сергея Булатова.

Политика Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.

Космос «Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса Транзит по солнечному диску Фобоса, размер которого составляет около 23 километров, был пойман камерой «Curiosity» 26 марта 2019 года на 2359-й день его пребывания на Марсе, а менее крупного Деймоса диаметром 6,2 километра – 17 марта 2019 года на 2350 сол.

Армия и оружие МИД России призвал обе стороны конфликта в Ливии к сдержанности Российское министерство иностранных дел присоединяется к призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, обращенному к обеим сторонам конфликта в Ливии, воздержаться от резких заявлений и остановить военные операции.

Шоу-бизнес В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.

Кино Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.