Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в СирииНациональная служба новостей 04:18

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии. Однако, прежде чем предпринимать действия, он намерен обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным, отмечает RT.

Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии

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