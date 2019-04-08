Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в СирииНациональная служба новостей 04:18

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии. Однако, прежде чем предпринимать действия, он намерен обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным, отмечает RT.

Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева показала фото за день до родов Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.

Экономика Российских автомобилистов ждут два новых налога Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.

Происшествия Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.

Наука Новая терапия выманивает ВИЧ и убивает его Для проведения эксперимента команде потребовалась кровь больных ВИЧ — и довольно много, — принимающих антиретровирусные препараты.

Общество Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.

Армия и оружие Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Политика Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает своего соперника по президентской гонке Владимира Зеленского прекрасным актёром.

Общество В России могут ввести норму учебной нагрузки для школьников Роспотребнадзору предложено разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников.

Технологии Вам светит «Сириус» Елена Владимировна, в регионах появятся 84 "мини-Сириуса".

Происшествия Часть Калининграда осталась без света "Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

Наука Продолжительность и качество сна могут быть обусловлены генами Исследование, инициированное Эксетерским университетом, и проведенное международной командой ученых, представило данные о существующей связи между генетическим кодом человека и его ночным отдыхом - качеством и продолжительностью сна.

Политика Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Армия и оружие В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.

Энергетика НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ» Согласно оценкам компании, которые передал агентству источник, бюджет недополучил около 30 млрд руб. из-за вытеснения газом с «Ямал СПГ» объема российского трубопроводного газа ввиду освобождения проекта от НДПИ и экспортной пошлины.

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Транспорт Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).

Экономика ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.