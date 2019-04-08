Политика

Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в СирииНациональная служба новостей 04:18

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии. Однако, прежде чем предпринимать действия, он намерен обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным, отмечает RT.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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