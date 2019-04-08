Политика

Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и ТурцииПолитическая Экспертиза вчера в 20:42

По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.
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Владимир Путин
У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений. Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства обороны, и военно‑техническое сотрудничество. Огромный пакет вопросов, который предстоит нам обсудить и решить.
— Владимир ПутинРЕН ТВ 13:18

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