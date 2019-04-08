Политика
Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и ТурцииПолитическая Экспертиза вчера в 20:42
По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.
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У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений. Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства обороны, и военно‑техническое сотрудничество. Огромный пакет вопросов, который предстоит нам обсудить и решить.
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Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
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31-летняя Виктория Дайнеко приняла участие в свадебной фотосессии
В сентябре 2017 года Виктория Дайнеко развелась со своим мужем, музыкантом Дмитрием Клейманом.
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Общество
Суд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову
Обновлено в 05:35
Политика
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Политика
Муждабаев, Скабеева и Киселев возглавили «Рейтинг травли»
Обновлено в 08:26
Футбол
Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»
Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Общество
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Вдова актера из фильма «Семнадцать мгновений весны» Николая Прокоповича боится, что сын лишит ее квартиры
Женщина уверена, сын хочет лишить ее квартиры. Актриса пожаловалась на грубое поведение наследника и подчеркнула, что нуждается в помощи.
Обновлено в 12:00
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
В марте текущего года в России реализовано 41,9 тысяч новых отечественных машин, что соответствует 26,2% всего российского авторынка.
Обновлено в 08:16
Экономика
Forbes: Сын Чайки запустит новый бизнес на миллиарды рублей
По словам сына генпрокурора РФ, новое производство обойдется в 3,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Авторы сериала «Слуга народа» извинились за реплики героя Зеленского
За слова персонажа Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа-3» извинились его создатели.
Обновлено в 14:15
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Авто
Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями
Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
Обновлено в 05:51
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Румынии на берег Черного моря выбросило 130 кг кокаина
В Румынии на берег Черного моря волнами выбросило крупную партию кокаина. В обнаруженных пакетах находилось около 130 кг порошка.
Обновлено в 02:56