Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и ТурцииПолитическая Экспертиза вчера в 20:42

У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений. Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства обороны, и военно‑техническое сотрудничество. Огромный пакет вопросов, который предстоит нам обсудить и решить.

По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.

Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и Турции

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