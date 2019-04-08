Политика
Эрдоган: Турция готова к операции в Сирии, обсудит это в МосквеМосковский Комсомолец Турция 03:29
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара полностью готова к проведению новой операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара
Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Космос
Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов
Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Общество
Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве
Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Первая в мире microSD-карта памяти на 1 ТБ поступает в продажу за $449
Компания SanDisk открыла предварительный заказ на карту памяти microSD с рекордным объемом 1 ТБ и стоимостью $449 (практически 30 000 рублей).
Обновлено в 12:53
Игры
Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Пенсионеров ОМОНа выселяют из квартир
Семьи 20 бывших сотрудников столичного ОМОНа, входящего ныне в структуру Росгвардии, выселяют из их служебных квартир.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Врач Алексей Парамонов советует что нельзя делать после еды
Как сообщает врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сразу после еды никогда не ложитесь.
Обновлено в 09:12
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено в 03:22
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом
Путин рассказал, что переговоры с Эрдоганом не были благостными, стороны спорили по ряду вопросов, но намерены искать решения.
Обновлено в 12:52
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото за день до родов
Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.
Обновлено в 12:00
Политика
Иран внес ВС США в список террористических организаций
Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.
Обновлено в 12:22
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски
В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").
Обновлено в 11:04
Общество
Строительство крупнейшего в Москве храма начнется в мае
Обновлено в 08:20
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20