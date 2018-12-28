Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал заявления о вступлении сирийской правительственной армии в Манбидж "психологическим воздействием".

Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Армия и оружие Армия и оружие Украина планирует создать противокорабельный комплекс Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Народная милиция ЛНР сбила беспилотник силовиков в Донбассе Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу и. о. начальника управления ведомства Михаил Филипоненко.

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о готовности соблюдать новогоднее перемирие Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы соблюдать объявленное с 29 декабря на территории Донбасса новогоднее перемирие, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслану Якубову.

Армия и оружие Армия и оружие Российский фрегат «Адмирал Макаров» зашёл на Кипр

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Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 14 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

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Армия и оружие Армия и оружие Ми-28НЭ научили управлять беспилотниками Модернизированный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» получил возможность управлять и наводить на цель ударные беспилотники, сообщает Российская газета.

Армия и оружие Армия и оружие Трампа обвинили в публикации секретных данных Американские СМИ подвергли президента США Дональда Трампа критике за публикацию им видео из поездки в Ирак, на котором не заретушированы лица военнослужащих.