Армия и оружие
Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж
Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в МанбиджИнтерфакс07:27
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал заявления о вступлении сирийской правительственной армии в Манбидж "психологическим воздействием".
Интерфакс07:27
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Президент Турции прокомментировал переход Манбиджа под контроль правительственных войск Сирии
Комсомольская правда07:12
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Армия и оружие
Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет
Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Украина планирует создать противокорабельный комплекс
Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма
Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу и. о. начальника управления ведомства Михаил Филипоненко.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В Тульской области военные инженеры построили для жителей новые мосты
Военные инженеры построили для жителей Тульской области три новых моста. Работу принял заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовности соблюдать новогоднее перемирие
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы соблюдать объявленное с 29 декабря на территории Донбасса новогоднее перемирие, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслану Якубову.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
Российский фрегат «Адмирал Макаров» зашёл на Кипр
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника в Сибири
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа успешно прошли учения и отразили ракетно-авиационный удар условного противника.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 14 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Бойцы ВСУ на границе с Донбассом взяли в плен ополченца
Представители Вооруженных сил Украины в ходе выполнения задач на линии разграничения в Донбассе, взяли в плен 35-летнего ополченца, который оказался бывшим сотрудником МВД, сообщает пресс-служба украинской операции Объединенных сил.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Ми-28НЭ научили управлять беспилотниками
Модернизированный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» получил возможность управлять и наводить на цель ударные беспилотники, сообщает Российская газета.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Трампа обвинили в публикации секретных данных
Американские СМИ подвергли президента США Дональда Трампа критике за публикацию им видео из поездки в Ирак, на котором не заретушированы лица военнослужащих.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
На новейшем катере Балтфлота подняли флаг
Торжественная церемония подъема военно-морского флага на большом гидрографическом катере (БГК) нового поколения "Георгий Зима" прошла 28 декабря в Кронштадте под руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова.
Обновлено в 04:17