Армия и оружие

Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж
Интерфакс
07:27

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал заявления о вступлении сирийской правительственной армии в Манбидж "психологическим воздействием".
Интерфакс07:27

Подробнее о событии

Эрдоган напрашивается на встречу с Путиным

ТВ Центр08:13

Эрдоган заявил о готовности приехать на встречу с Путиным в Россию

Газета.Ru07:34

Эрдоган не поверил в переход Манбиджа под контроль Дамаска

Взгляд.ру07:23

Президент Турции прокомментировал переход Манбиджа под контроль правительственных войск Сирии

Комсомольская правда07:12

Эрдоган прокомментировал переход Манбиджа под контроль Дамаска

РИА Новости06:30

Эрдоган отреагировал на вход сирийской армии в Манбидж

Новостной фронт07:14

Эрдоган заявил о готовности обсудить с Путиным Сирию в Сочи или Москве

ТАСС06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

Украина планирует создать противокорабельный комплекс

Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма

Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу и. о. начальника управления ведомства Михаил Филипоненко.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

В Тульской области военные инженеры построили для жителей новые мосты

Военные инженеры построили для жителей Тульской области три новых моста. Работу принял заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности соблюдать новогоднее перемирие

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы соблюдать объявленное с 29 декабря на территории Донбасса новогоднее перемирие, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслану Якубову.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

Российский фрегат «Адмирал Макаров» зашёл на Кипр

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника в Сибири

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа успешно прошли учения и отразили ракетно-авиационный удар условного противника.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 14 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие

Бойцы ВСУ на границе с Донбассом взяли в плен ополченца

Представители Вооруженных сил Украины в ходе выполнения задач на линии разграничения в Донбассе, взяли в плен 35-летнего ополченца, который оказался бывшим сотрудником МВД, сообщает пресс-служба украинской операции Объединенных сил.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Ми-28НЭ научили управлять беспилотниками

Модернизированный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» получил возможность управлять и наводить на цель ударные беспилотники, сообщает Российская газета.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Трампа обвинили в публикации секретных данных

Американские СМИ подвергли президента США Дональда Трампа критике за публикацию им видео из поездки в Ирак, на котором не заретушированы лица военнослужащих.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

На новейшем катере Балтфлота подняли флаг

Торжественная церемония подъема военно-морского флага на большом гидрографическом катере (БГК) нового поколения "Георгий Зима" прошла 28 декабря в Кронштадте под руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова.
Обновлено в 04:17
ещё по теме
Манбидж
Город в Сирии
Город на севере Сирии, расположенный на территории мухафазы Халеб.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное