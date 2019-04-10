Политика

Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июляRT на русском 01:27

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 могут произойти до июля. Об этом он сообщил журналистам в самолёте, возвращаясь из Москвы.
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Эрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июля

РИА Новости02:56

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Эрдоган: поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля

ТАСС00:58

Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июля

RT на русском01:27

Эрдоган допустил получение Турцией С-400 до июля

РБК00:53

Эрдоган допустил, что С-400 могут быть поставлены до июля 2019 года

Экономика сегодня01:51

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Газета.Ru00:33
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Второй взрыв за день прогремел в Екатеринбурге

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Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
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Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
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Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
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«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях

Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
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В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
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В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
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СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
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В Рязани открылась новая фирменная сервисная станция Volvo Group Trucks «Трак Сервис Рязань».
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В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Кокорина и Мамаева доставили в Пресненский суд

Сегодня продолжатся слушания по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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