Политика
Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июляRT на русском 01:27
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 могут произойти до июля. Об этом он сообщил журналистам в самолёте, возвращаясь из Москвы.
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Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
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Дирк Новицки объявил о завершении карьеры в НБА
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Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива
Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
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Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
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В работе YouTube произошел масштабный сбой
Пользователи YouTube из разных государств мира заявили о неполадках в работе видеохостинга.
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Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
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Происшествия
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Уже три случая заражения корью зарегистрировали в Удмуртии
В Удмуртии зафиксировали уже три случая заражения корью.
Обновлено в 05:41
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Украина выдаст России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено вчера в 06:20
Здоровье
«Трансгендерные опыты» над детьми проводились в британской клинике
Врачи клиники по смене пола в Британии начали массово увольняться из-за "трансгендерных опытов" над детьми.
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Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Второй взрыв за день прогремел в Екатеринбурге
Взрыв прогремел в институте металлургии УрО РАН в Екатеринбурге на улице Амундсена.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Авто
Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Общество
«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях
Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
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Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Авто
В Рязани открылась новая сервисная станция Volvo Group Trucks
В Рязани открылась новая фирменная сервисная станция Volvo Group Trucks «Трак Сервис Рязань».
Обновлено в 05:46
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Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
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Общество
Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
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Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
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Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Кокорина и Мамаева доставили в Пресненский суд
Сегодня продолжатся слушания по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
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