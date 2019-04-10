Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июляRT на русском 01:27

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 могут произойти до июля. Об этом он сообщил журналистам в самолёте, возвращаясь из Москвы.

Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июля

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