с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

Наука Ученые: Земля может исчезнуть к 2050 году Новое исследование показало, что наша цивилизация может исчезнуть уже к 2050 году.

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Армия и оружие Кибератака США уничтожила важную для Ирана базу данных Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана уничтожило важную для Тегерана базу данных.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Политика Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

Транспорт На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка» К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».

Происшествия Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).

Политика Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.

Кино Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Армия и оружие Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Общество Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.

Шоу-бизнес Пригожин назвал отличие Волочковой и Бузовой от «настоящих звезд» Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, чем телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова отличается от «настоящих звезд».

Политика В посольстве США сообщили о целях визита Болтона в Белоруссию Посольство США в Минске сообщило в Twitter о целях визита советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.

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Политика Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.