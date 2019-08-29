Политика
КоммерсантъЭрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.Аргументы и Фактывчера в 19:31
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