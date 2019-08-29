с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил покупку Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американского истребителя F-35. Данный ответ был получен журналистами на вопрос о возможности закупки у России этих боевых машин.

Общество Беглова официально спросили о его московской квартире Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.

Футбол «Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг.

Футбол ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.

Политика Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.

Политика Навальный увольняет главного единоросса Москвы Метельского Все, депутатская карьера главного единоросса Москвы Андрея Метельского закончена, заверил общественность Алексей Навальный 29 августа.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Происшествия Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.

Кино Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Здоровье В Севастополе растет заболеваемость менингитом Летом прошлого года в Севастополе первичный диагноз «менингит» был поставлен в 210 случаях.

Здоровье В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.

Политика Зеленский назвал главные задачи Верховной рады Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Происшествия В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.

Игры Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.

Автоспорт Renault подтвердила контракт с Эстебаном Оконом Окон станет новым напарником Даниэля Риккардо и заменит в коллективе из Энстоуна Нико Хюлькенберга, который, как ожидается, продолжит карьеру в Haas, где займет место Ромена Грожана.

Политика Сущенко этапировали из колонии в Москву Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.