Политика

ИА REXИА REXЭрдоган допустил покупку Турцией российских Су-35 и Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил покупку Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американского истребителя F-35. Данный ответ был получен журналистами на вопрос о возможности закупки у России этих боевых машин.
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV
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