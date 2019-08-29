с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV. Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019.

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

Общество Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический".

Футбол Определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов В среду прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились обладатели последних путевок в групповую стадию.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Финансы Минфин США отказался от долларовых интервенций Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Гаджеты Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске В результате столкновения пассажирского автобуса «ЛИАЗ» и автомобиля ВАЗ-2114 днем в среду, 28 августа, в Ижевске (Удмуртская Республика) пострадали пять человек.

Общество Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан» В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".

Политика Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Израильские баллистические ракеты начали угрожать России Отсутствие контроля за израильским вооружением привело к тому, что теперь как минимум две израильские баллистические ракеты угрожают России.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Происшествия В Новосибирске обрушилась стена строящегося здания, есть погибшие Как минимум два человека погибли под завалами после обрушения стены строящегося здания в Новосибирске. трагедия произошла на территории стройплощадки, где возводился оздоровительный центр.

Интернет Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Технологии СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.

Технологии Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.

Кино «Союзмультфильм» объявил конкурс анимированных комиксов про Винни-Пуха "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров" проводит конкурс на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе.