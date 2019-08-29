Политика
РИА НовостиЭрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV. Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.Аргументы и Факты19:31
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Су-57 для Эрдогана. Турция хочет купить российские истребители назло США?
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