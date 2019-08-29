с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV. Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019.

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

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Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.

Армия и оружие На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57 На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Технологии Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

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Политика Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.

Происшествия Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.

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Общество Для учителей разработали правила поведения в интернете В России дополнили кодекс этики педагогических работников. В документе прописали, что не должен делать учитель в интернете.