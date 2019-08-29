Политика
Газета.RuЭрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Глава государства уточнил, что окончательное решение по российским машинам будет принято после его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности купить у России истребители Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.Аргументы и Фактывчера в 19:31
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