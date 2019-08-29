с чего всё началось

Глава государства уточнил, что окончательное решение по российским машинам будет принято после его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности купить у России истребители Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Политика Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.

Происшествия На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Шоу-бизнес Анжелика Варум оказала поддержку Лолите Милявской после развода Анжелика Варум решила оказать поддержку коллеге, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.Знаменитость подчеркнула, что знает с Лолиту уже 25 лет и видит её как по-настоящему доброго и великодушного человека, имеющего болезненное чувство справедливости и безусловное доверие, чем нередко пользуются «нечистоплотные персонажи».

Шоу-бизнес Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Экономика Объем «секретной» экономики России достиг почти 5 трлн рублей Общие расходы России на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 трлн рублей.

Происшествия В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

Игры В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Шоу-бизнес Жена Овечкина: дома Саша научился менять памперсы Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о поведении мужа в быту.

Гаджеты В популярном приложении для Android нашли вирус Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.