с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

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