Политика

Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400Комсомольская правда вчера в 21:43

Вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.
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Эрдоган назвал комплексы С-400 «уже купленными» Турцией

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Евразия Daily03:34

Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре

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Взгляд.рувчера в 15:44

Игра на повышение ставок подходит к концу. Турции пора исполнять обязательства перед Россией и определиться с США

Новостной фронтвчера в 04:19
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Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

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Общество

Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров

Скончался известный журналист Андрей Петров, сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщение о возможном визите в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, заявил о необходимости постоянного международного присутствия на полуострове.
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Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
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Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

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Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
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Меган Маркл разгневала британцев голливудской вечеринкой

Ранее Меган Маркл вызвала возмущение британцев из-за того, что решила сбежать с семьей в США.
Обновлено в 04:02
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
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Происшествия

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Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
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Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Происшествия

В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы

Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
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Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
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Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 03:59
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Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
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Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Экономика

Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво

«Ведомости» ознакомились с копией документа; достоверность его содержания подтвердили несколько участников встречи – свои экземпляры они получили на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

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