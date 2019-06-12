Политика
Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400Комсомольская правда вчера в 21:43
Вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.
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Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре
Эхо Москвывчера в 17:01
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Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
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Культура
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Самой известной работой скульптора стал памятник Александру Невскому на одноименной площади.
Обновлено в 10:28
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Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
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Обновлено в 10:42
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Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
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Обновлено в 06:24
Авто
АвтоВАЗ назвал сроки появления новой Lada 4x4
В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
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Спорт
Абрамович пожертвовал миллионы на борьбу с антисемитизмом
Российский бизнесмен Роман Абрамович стал самым крупным жертвователем израильскому агентству «Сохнут», перечислив ему 5 млн долларов США.
Обновлено в 09:21
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Обновлено вчера в 05:03
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Обновлено вчера в 12:37
Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
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Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22