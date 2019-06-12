Политика

Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400Комсомольская правда вчера в 21:43

Вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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