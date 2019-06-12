Политика

Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400Известия вчера в 17:12

Вопрос о поставках Турции российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 закрыт, заявил 12 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрдоган назвал комплексы С-400 «уже купленными» Турцией

REGNUM03:49

Эрдоган: Турция уже закупила российские С-400, сделка состоялась

Евразия Daily03:34

«Завершенное дело»: Эрдоган о покупке С-400

Газета.Ruвчера в 18:06

Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400

Известиявчера в 17:12

Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре

Эхо Москвывчера в 17:01

Эрдоган: вопрос закупки С-400 для Турции закрыт

Московский Комсомолецвчера в 16:34

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

ТАССвчера в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии

Обновлено в 04:25
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Футбол

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

Обновлено в 04:44
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
Обновлено вчера в 19:54
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике

Сегодня, 13 июня, выпускники сдают последние массовые ЕГЭ в этом году - по биологии и информатике.
Обновлено в 03:45
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Здоровье

Эксперты рассказали, какое постельное белье опасно для здоровья

Эксперты рассказали, какое постельное белье опасно для здоровья.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Экс-муж Анастасии Макеевой крестил дочь

Накануне экс-муж Анастасии Макеевой — музыкант Глеб Матвейчук крестил дочь Алису, рожденную в отношениях с Еленой Глазковой.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Москве эвакуировали бизнес-центр «Бородино Плаза»

Короткое замыкание произошло в здании бизнес-центра "Бородино Плаза" в Москве, пострадавших нет.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Общество

Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное