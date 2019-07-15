Армия и оружие

Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в ТурцииРБК 18:19

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные системы С-400, части которой в настоящее время доставляются в Турцию, будет полностью развернуты в апреле 2020 года.
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Эрдоган назвал сроки развёртывания С-400 в Турции

RT на русском16:00

Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции

РБК18:19

Эрдоган назвал С-400 самыми сильными системами ПВО в мире

ТАСС16:38

Эрдоган похвастался сдержанным обещанием

Lenta.ru16:28

Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире

Взгляд.ру16:40

Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

РИА Новости15:30

Турция хочет создать совместное с РФ производство систем ПВО

РЕН ТВ11:15
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Жаккелина Орлова о реформе скорой помощи в Благовещенске: ни о каких частных руках речи нет

Член регионального штаба Жаккелина Орлова сообщила, что «распространяемая в соцсетях информация о ситуации, сложившейся на станции скорой помощи, – полуправда».
Обновлено в 21:17
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено в 20:20
Общество

Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд

Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено в 19:17
Общество

Россиянам могут предоставить дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:22
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Футбол

Овермарс считает, что Зиех лучше Езила

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс поделился мнением об интересе "Арсенала" к полузащитнику амстердамского клуба Хакиму Зиеху.
Обновлено в 21:02
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Происшествия

По делу о госизмене арестован третий учёный из ЦНИИмаш

Ранее под уже реальный арест попало еще двое ученых ЦНИИМаш - 75-летний научный сотрудник Виктор Кудрявцев и его ученик, начальник центра теплообмена и аэрогазодинамики Роман Ковалев.
Обновлено в 10:13
Политика

Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без суда

В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки значимых изменений на авиабазе Хмеймим

Обновлено в 22:11
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Экономика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson для России получит новый двигатель

Обновлено в 04:41
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля

Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Происшествия

На реке Лене в Якутии погибли двое детей

Обновлено в 09:45
Общество

Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии

Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету, рассказал РИА Новости председатель ассоциации журналистов-экологов, член Общественного совета Минприроды Александр Федоров.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Пушилин заявил об активизации спецслужб Украины в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин потребовал усилить работу силовых структур ДНР в связи с активизацией украинских спецслужб в Донбассе.
Обновлено в 10:30
Общество

Правительство утвердило график выходных на 2020 год

Премьер министр Дмитрий Медведев утвердил календарь праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.
Обновлено вчера в 00:14
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Обновлено в 09:38
Религия

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40
Общество

Гражданское дело Игоря Пушкарёва будет рассмотрено во Владивостоке

Верховный Суд РФ отклонил ходатайство Генпрокуратуры об изменении подсудности гражданского дела в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 19:54
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок

Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
Обновлено в 21:47
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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