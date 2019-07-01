Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в ТурциюИзвестия вчера в 18:26

Общество Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

ЖКХ В Красноярске из-за ливня затопило улицы Дождь и грозы ожидаются и сегодня В Красноярске сильный ливень затопил несколько улиц.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Экономика С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.

Футбол Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Политика Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Происшествия В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.

Происшествия В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.

Общество Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов Дочь Жаклин Кеннеди адвокат Кэролайн Кеннеди продает поместье бывшей первой леди США, в котором выросли три поколения семьи, за 65 миллионов долларов, сообщает CNN.

Армия и оружие В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Экономика ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Авто АвтоВАЗ передумал повышать цены на все модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Транспорт Минтранс разработал правила регулирования карпулинга Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).

Авто Назван способ сэкономить на мойке автомобиля летом За последние годы по всей стране стремительно увеличилось количество автомоек самообслуживания, где владелец может просто внести деньги и сам помыть свой автомобиль Однако Алексей Хресин в интервью изданию iReactor рассказал, что зачастую на таких мойках стоит ограничитель давления, а владелец еще и пытается экономить на химии.

Происшествия Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.

Общество А не рановато? 5 признаков того, что ваш ребенок занимается сексом Эксперт дала несколько советов родителям о том, как говорить о сексе с подростками и что говорить, чтобы сделать эту часть жизни детей как минимум безопасной, а заодно снять собственную тревожность.

Кино Оливер Стоун представит новый фильм об Украине Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.

Общество В Японии запретили курение в общественных местах Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.

Политика Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.