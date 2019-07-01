Политика
Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400РБК вчера в 20:14
Поставки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней. Об этом по итогам саммита G20 в Японии сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
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Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Гаджеты
Перевод чиновников на ОС «Аврора» обойдётся в 23 млрд рублей
Предполагается, что на смартфонах и планшетах с ОС «Аврора» будут предустановлены офисные и служебные приложения, антивирус и программы для документооборота.
Обновлено в 03:09
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Политика
Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами
Одним из основных направлений в работе «Единой России» является защита прав граждан, рассказал премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной 1 июля в газете «Известия».
Обновлено вчера в 18:05
Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Экономика
Ювелирные компании раскроют налоговую тайну
Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу
Стало известно, что он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу и будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.
Обновлено в 02:01
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на часть модельного ряда
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на часть модельного ряда, сообщает «Ведомости».
Обновлено вчера в 17:04
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Скорость под 300: Чемпионат по дрэг-рейсингу стартовал в Подмосковье
Скорость под 300 километров в час, и кажется, что даже гравитация едва удерживает эти машины от взлета.
Обновлено в 01:59
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины трогательно признались папе в любви на видео
В последнем забавном ролике девочка вместе с братом Гарри признается в любви к артисту.
Обновлено в 02:19
ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Баскетбол
Сборная России одержала первую победу на Евробаскете
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено вчера в 11:13
Технологии
Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним
Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
Обновлено в 01:42
Авто
Новое купе BMW M8 Competition представлено в Японии
Компания BMW недавно презентовала в Японии свое новое купе M8 Competition 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 06:30